"Рішення ЄП не скасовує візовий режим": Порошенко пояснив, чому радіти ще рано

Президент України Петро Порошенко заявив, що позитивне рішення Європейського парламенту щодо надання Україні безвізового режиму з ЄС – це ще не скасування візового режиму. При цьому він наголосив, що українська влада буде активно працювати над тим, щоб остаточне запровадження безвізу не відкладалося на більш тривалий термін. Про це він розповів під час спілкування з кореспондентами в кулуарах Київського безпекового форуму, пише українське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.
«Я хочу наголосити, що сьогоднішнє рішення Європарламенту – це ще не відкриття кордонів для українських громадян. Наразі ми чекаємо рішення Ради Євросоюзу, і ми працюємо над тим, щоб цей процес не затягувався і його не відстрочували на тривалі терміни», - наголосив глава держави. В той самий час він зауважив, що «прокремлівські представники в Європейському союзі будуть намагатися зробити все, щоб завадити Україні отримати безвізовий режим з ЄС».
«Лише узгоджена робота всіх політичних сил як в Україні, такі і за її межами дає нам право бути впевненими, що все у нашої країні буде добре», - додав Порошенко. Водночас він зауважив, що президентські вибори у Франції не завадять отриманню безвізу.