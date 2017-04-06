Україна готова тиснути на Росію задля звільнення заручників - Клімкін

Під час зустрічі у Нормандському форматі 6-го квітня українська сторона в Мінську буде наполягати на необхідності дотримання режиму припинення вогню, особливу увагу буде приділено питанню звільнення заручників та концепції «дорожньої карти» для виконання Мінських домовленостей. Про це сьогодні, 6-го квітня, під час спілкування з журналістами перед початком Київського форуму безпеки розповів глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін, пише видання «ЛІГА.net», передає replyua.net.
В той самий час керівник українського зовнішньополітичного відомства відзначив, що зустріч буде проходити на рівні дипломатичних радників. «Домовленість про цю зустріч було досягнуто під час переговорів між канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Олландом та главою Української держави Петром Порошенком. Головною темою розмови буде можливість тиску на Російську Федерацію з метою виконання основних моментів щодо припинення вогню на Донбасі. Ми хочемо сконцентрувати увагу на ключових аспектах Мінських угод, оскільки звичайно ж ми не віримо, що Росія буде виконувати всі вимоги Мінських домовленостей», - зазначив Клімкін. При цьому він наголосив, що другою вимогою буде звільнення заручників з території Росії та ОРДЛО.