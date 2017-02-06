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У Польщі закликали Київ та Варшаву до примирення

У Польщі закликали Київ та Варшаву до примирення
Києву та Варшаві необхідно почати проводити роботу для досягнення взаємного примирення, а досягнути цього можна, якщо покладатися на правду. Як передає replyua.net, із заявою відповідного змісту виступив Ярослав Шарек, який є очільником Інституту національної пам’яті Польщі. На його переконання, Варшава та Київ не повинні зосереджуватися на давніх конфліктах та проводити політику примирення.

Шарек вважає, що у польському суспільстві почали потроху загоюватися рани після досить непростих політичних подій у ХХ столітті. При цьому експерт вважає доречним винесення на обговорення конкретних випадків, які мали місце не в політичному аспекті, а з точки зору достовірності інформації.

«Правда – це основа для примирення між двома народами, яким у свій час довелося пережити гострий конфлікт. У нас була трагедія Другої світової війни та німецька окупація. Поляки поступово починають забувати про старі рани, проте протягом цього процесу їм довелося звертати увагу на правду. Тому якщо певний злочин і мав місце, то такі речі потрібно називати своїми іменами. Так, це досить болючий процес, однак іншого шляху, який би міг привести до примирення, наразі не існує», - наголосив Ярослав Шарек.
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