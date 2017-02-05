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Власенко прокоментував зустріч Тимошенко та Трампа

Власенко прокоментував зустріч Тимошенко та Трампа
В США в четвер, 2 лютого, відбулась неофіційна зустріч Юлії Тимошенко та Дональда Трампа. Цю подію нарешті прокоментували зі сторони екс-прем’єр-міністра, інформує replyua.net з посиланням на Радіо24.

Народний депутат та юрист Сергій Власенко, який водночас є членом партії «Батьківщина» прокоментував новину про зустріч Юлії Тимошенко з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Зокрема нардеп зауважив, що він також був присутній в Вашингтоні з пані Тимошенко. За його словами, це була зустріч приватного характеру, тому і деталей вони зі свого боку не можуть повідомляти. Крім того, Власенко обурився поширенням, за його словами, неправдивої інформації Адміністрацією Президента. На думку нардепа, Порошенко винаймає компанію BGR задля того, щоб та «поливала брудом опозицію за кордоном і відчищала корупційний імідж Порошенка».

Подробиці розмов Власенко не оголосив, аргументуючи це формальними обмеженнями через те, що ця зустріч не була офіційною. Інформацію ж про те, що Тимошенко чекала Трампа в момент молитовного сніданку неподалік вбиральні, нардеп спростував, знову заявивши, що це ніщо інше, як цілковита маячня, вигадана компанією BGR, яка, начебто, фінансується українським президентом.
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