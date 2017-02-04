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В США відбулася зустріч Тимошенко та Трампа

В США відбулася зустріч Тимошенко та Трампа
Український політик та екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко зустрілася в Вашингтоні з новообраним 45-им президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, повідомляє replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Як повідомляють представники ЗМІ, зустріч відбулася в четвер, 2 лютого, в Вашингтоні. Юлія Тимошенко чекала на зустріч з Трампом під час молитовного сніданку, біля вбиральні, потім вони усамітнилися для короткої розмови в невеличкому офісі, розповідають джерела. Відомо, що Дональд Трамп запевнив Тимошенко, що не полишить українське питання напризволяще. Додаткових деталей про зустріч двох політиків на даний момент немає. Прес-служба пані Тимошенко не дає жодних коментарів з цього приводу, в президентській Адміністрації Порошенка також цю звістку залишили поза увагою. В той же момент Білий дім зробив заяву, в якій підтвердив, що така зустріч і розмова дійсно були, але, за повідомленнями Вашингтону, це було неформальне спілкування.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що сьогодні, 4 лютого, близько опівночі за київським часом відбудеться телефонна розмова українського президента Петра Порошенка та його американського колеги Дональда Трампа.
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