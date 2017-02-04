У Порошенка підтвердили, що розмова з Трампом все таки відбудеться

У суботу, 4-го лютого, відбудеться розмова між президентом України Петром Порошенком та президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Про це розповів прес-секретар глави держави Цеголко Святослав на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук, інформує replyua.net.
«Вже у цю суботу глава Української держави Петро Порошенко проведе переговори по телефону з американським лідером Дональдом Трампом», - підтвердив він. При цьому він не пояснив, про що саме будуть говорити лідери держав і які можливі теми будуть головними в суботній розмові. Як повідомлялося раніше, про заплановану розмову двох лідерів держав повідомили у прес-центрі Білого дому. У повідомленні головного відомства США зазначалося, що Дональд Трамп буде розмовляти з українським президентом Петром Порошенком зі свого маєтку у Флориді, де він проводить свої вихідні.
Раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко сподівається на збереження підтримки для Києва з боку Вашингтона в часи, коли Україна переживає напад з боку сусіда-агресора. Також стало відомо, що Дональд Трамп не буде впливати на впровадження нових антиросійських санкцій або на їхнє скасування. Цим питанням буде займатися Конгрес та Сенат.