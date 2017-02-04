валюта
СпецтемаБлогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей

У Порошенка підтвердили, що розмова з Трампом все таки відбудеться

У Порошенка підтвердили, що розмова з Трампом все таки відбудеться
У суботу, 4-го лютого, відбудеться розмова між президентом України Петром Порошенком та президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Про це розповів прес-секретар глави держави Цеголко Святослав на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук, інформує replyua.net.

«Вже у цю суботу глава Української держави Петро Порошенко проведе переговори по телефону з американським лідером Дональдом Трампом», - підтвердив він. При цьому він не пояснив, про що саме будуть говорити лідери держав і які можливі теми будуть головними в суботній розмові. Як повідомлялося раніше, про заплановану розмову двох лідерів держав повідомили у прес-центрі Білого дому. У повідомленні головного відомства США зазначалося, що Дональд Трамп буде розмовляти з українським президентом Петром Порошенком зі свого маєтку у Флориді, де він проводить свої вихідні.

Раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко сподівається на збереження підтримки для Києва з боку Вашингтона в часи, коли Україна переживає напад з боку сусіда-агресора. Також стало відомо, що Дональд Трамп не буде впливати на впровадження нових антиросійських санкцій або на їхнє скасування. Цим питанням буде займатися Конгрес та Сенат.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СБУ опубликовала запись телефонного разговора главарей «ДНР»
Срочно: Блогер резко ответил российской «красной шапочке», которая назвала уродами украинцев, обстреливающих людей
Важное за сутки

Последние новости

Эксперт: России очень выгодна блокада поставок угля с Донбасса

Комусь пора "квасити капусту". Росія готова йти на поступки Україні? - ЗМІ

У "ДНР" нові проблеми. По окупованій території ходять озброєні дезертири

Блогер: Анащенко стабильно наполнял фейками информационное пространство в угоду российской пропаганде

Жириновський вкотре візьме участь у виборах президента

У мережі з'явилося нове відео загибелі ще одного лідера "ЛНР"

Беззубість української влади зриває дах російським бойовикам на Донбасі

Эксперт рассказал, как Саакашвили хотел обхитрить Ющенко и привести Грузию в НАТО

Исследователи назвали три причины, из-за которых произойдет апокалипсис

Російський експерт пояснив, коли Путін поверне Крим і Донбас

"Смокче у двох маток": Жириновський запропонував Лукашенку приєднатися до РФ

Эксперт: после своей отставки Абромавичус резко забыл об Украине и обжился в уютном Париже

Ле Пен начала президентскую кампанию, пообещав французам свободу

У Порошенка підтвердили, що розмова з Трампом все таки відбудеться

Прокуратура не взяла під арешт скандального керівника «Сумихімпрому»

Заводюк: мордор сжигает ресурсы, а результата нет

У Кремлі відреагували на незадоволеного Лукашенка

Новини з зони АТО за минулу добу (03.02.17)

Последствия обстрелов в Авдеевке, - фоторепортаж

Поплавской дали достойный ответ на ее заявление об «уродах украинцах»

 Новости за день