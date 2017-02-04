Україні вдалося переграти Росію в Авдіївці – Бутусов

Києву вдалося переграти Москву по низці аспектів відносно кризової ситуації в Авдіївці. Як передає replyua.net, про це на власній сторінці в соцмережі написав журналіст Юрій Бутусов.
За його словами, чи не вперше, враховуючи умови війни, можна було спостерігати об’єднання держави та суспільства, завдяки чому вдалося продемонструвати системні та комплексні дії тоді, коли ситуація наблизилася до критичної. Разом з цим журналіст назвав цілу низку пунктів, які це наочно доводять.
«Візьмемо галузь управління та роботу з представниками особового складу. На сьогоднішній день керівництву 72-ї бригади вдалося зберегти управління підрозділами під час бойових дій. Бійці з довірою ставляться до командирів. Чи не вперше ми не стикаємося з відсутністю прохань про допомогу чи про здійснення дзвінка вищому керівництву, «тому що по відношенню до нас відбуваються атаки, а ми не маємо чим відповісти. Чимала кількість військовослужбовців стверджують, що наша вогнева підтримка є суттєвою. Як правило, коли бійці виходять зі зв’язку, в процесі бою може виникнути хвиля стурбованості. В даному випадку також губиться зв'язок, оскільки в бліндажах під час обстрілу зв’язку бути не може. Проте, коли почалася паніка, людям дуже швидко була надана інформація, після чого вони заспокоїлися», - написав Бутусов.