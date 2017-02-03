Порошенко пояснив, хто і чому відповідальний за ескалацію на Донбасі

Президент України Петро Порошенко заявив, що відповідальність за ескалацію конфлікту на Донбасі в районі промислової зони Авдіївки несуть виключно Російська Федерація та терористично-окупаційні війська, яких вона підтримує. Про це він заявив під час наради 3-го лютого, інформує прес-центр Адміністрації президента, передає replyua.net.
«Хочу ще раз наголосити, що інформація про те, що Кремль не контролює сепаратистів на Донбасі, являється недостовірною, оскільки у кожному окупаційному підрозділі знаходяться кадрові військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації. Терористи підпорядковуються наказам Москви. Всі команди надходять саме звідти», - заявив Порошенко. За його словами, наступальні дії в районі Авдіївки були організовані російськими кураторами та бойовиками, які знаходяться під їхнім контролем.
Як відомо, на сьогоднішній день Головне управління розвідки Міноборони України має численні докази присутності на окупованій території Донецької та Луганської областей регулярних військових ЗС РФ. Крім того, з території Росії окупаційні війська регулярно отримують підкріплення у вигляді живої сили, військової техніки, зброї та боєприпасів.