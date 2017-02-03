"Путін просто заздрить": Єлісєєв пояснив, чому президент РФ оббрехав Київ

Заступник керівника Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв пояснив, навіщо президенту Російської Федерації Володимиру Путіну було оббріхувати України. Про це він розповів під час свого виступу на прес-конференції в Києві, 3-го лютого, передає replyua.net.
За його словами, в Адміністрації українського президента особливу увагу звернули на слова російського лідера, які він висловив під час спільного брифінгу з президентом Угорщини. За словами Путіна, саме українська сторона стала провокатором ескалації ситуації на Донбасі для того, щоб «вибити» гроші з міжнародних інституцій та інших держав.
«І в рамках такого виступу мені згадалася народна мудрість, яка стверджує, що вибивають дурість з голови, а гроші інвестують в процвітаючі країни. На сьогоднішній день Україну можна назвати процвітаючу, оскільки це показує економічна ситуація. Тому це досить логічно, що сьогодні в Україну намагаються вкладати кошти іноземні інвестори та міжнародні організації», - пояснив Єлісєєв. «Я то все розумію… Розумію, що Путіна дратує розвиток України. Тому, на мою думку, така ситуація на Донбасі (ескалація бойових дій – ред.) спрямована з російської сторони з метою дестабілізувати економіку в Україні в той час, як вона іде вгору», - зауважив він.