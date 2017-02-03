Дещиця назвав три напрямки, які допоможуть Україні поставити на місце Росію

В ефірі одного з польських телеканалів посол Україні в цій державі Андрій Дещиця заявив, що Київ зможе з успіхом протидіяти російській агресії, якщо дотримуватиметься одночасно трьох напрямків: військового, політичного та дипломатичного, повідомляє replyua.net з посиланням на «Польське радіо». Український дипломат переконаний, що якщо Кремлю не чинити ніякого спротиву, Путін піде далі.
«Влада України повинна чинити спротив політичний, дипломатичний та військовий. Крім того, потрібно, аби Захід дотримувався єдиної солідарної позиції, як це було два роки тому», - наголосив Дещиця.
Також він прокоментував загострення ситуації на Донбасі. Дипломат переконаний, що таким чином Путін хоче перевірити, як нова американська влада відреагує на такі події. При цьому Дещиця сподівається на подальшу підтримку США України, а також на те, що Вашингтон стане на бік міжнародної спільноти. Це допоможе у поверненні порядку міжнародного права, який російська сторона грубо порушила у 2014 році, коли незаконно анексувала Крим. Андрій Дещиця також наголосив, що НАТО повинне більш активно підтримувати Україну, оскільки Альянс – це єдина у світі організація, яка гарантує безпеку як у Європі, так і в євроатлантичному просторі.