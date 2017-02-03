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Дипломат пояснив, що загрожує Україні у світлі ультиматуму Польщі

Дипломат пояснив, що загрожує Україні у світлі ультиматуму Польщі
Ультиматум, який було адресовано Україні від польського президента Анджея Дуди, не являється нічим іншим, як простою риторикою, яка спрямована переважно на громадян Польщі. Про це розповів дипломат, голова правління «Європейського руху України» Трюхан Вадим, передає replyua.net.

«На сьогоднішній день Київ має такі ж самі інтереси, як і польська влада. Як і Україна, так і Польща намагаються з усіх сил зберегти свою незалежність в умовах, коли Російська Федерація веде імперіалістську політику. Заява Анджея Дуди та Качинського Ярослава – це всього лише риторика та спроба замилити вуха місцевому населенню. Там дійсно відбувається деяка радикалізація, яка вже не може залишатися непоміченою. На мою думку, Україна має вивести двосторонні відносини з Варшавою з русла політизації історії», - розповів він.

За словами експерта, Україна сьогодні має цілковите право трактувати свою історію так, як це буде правильно з точки зору саме українських істориків, і не вмішувати в цей процес нікого більше, оскільки це буде «каша». Кожна країна бачить світову історію зі свого боку, зі свого «географічного кута обзору». Раніше повідомлялося, що польська влада заявила про сумніви у відносинах з Києвом.
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