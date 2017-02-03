ЗМІ повідомили про несподіваний візит Клімкіна в Ізраїль

Видання РБК-Україна, посилаючись на власні джерела у МЗС повідомило про початок короткострокового візиту до Ізраїлю очільника відомства Павла Клімкіна, повідомляє replyua.net. Зазначається, що представники українського МЗС цю інформацію підтвердили. Журналісти ізраїльського агентства «Курсор» з посиланням на власні авторитетні джерела зазначили, що візит Павла Клімкіна в Ізраїль почався напередодні, 2 лютого. Український міністр вже встиг взяти участь в низі зустрічей з високопоставленими керівниками уряду цієї країни.
Як відомо, у зв’язку з результатами голосування в ООН за резолюцію, у якій її автори розкритикували будівництво нових ізраїльських поселень, голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху дав наказ МЗС щодо тимчасового обмеження співпраці з посольствами 12 держав, серед яких була і Україна.
Нагадаємо, що в кінці грудня минулого року ізраїльська влада повідомила про перенесення візиту очільника українського уряду Володимира Гройсмана у зв’язку із ситуацією яка склалася відносно рішення членів Радбезу ООН. При цьому залишається відкритим питання про можливу наступну дату візиту українського прем’єра до Ізраїлю, тому що його перенесли на невизначений термін.