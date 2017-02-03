Гройсман просить світову спільноту допомогли у боротьбі з російською агресією

Голова українського уряду Володимир Гройсман заявив про стурбованість у зв’язку з погіршенням ситуації в районі проведення АТО, тому вирішив просити допомоги у світового співтовариства, повідомляє replyua.net. На переконання Гройсмана, нічого святого у Росії вже не залишилося, тому її необхідно зупинити. Відповідна заява прем’єр-міністра розміщена на його сторінці в соцмережі. Як відомо, через різке загострення військових дій на окупованій території Донбасу Гройсман відвідав Авдіївку, де проросійські бойовики вдалися до потужного обстрілу. Відвідуючи постраждале місто, Володимир Гройсман висловив слова вдячності воїнам АТО за те, що вони відважно, мужньо та професійно відстоюють територіальну цілісність України.
Проте, зазначив прем’єр, цього виявилося замало для приборкання російської агресії, оскільки протягом останніх кількох днів бойові дії не лише не припиняються, а й посилюються, в результаті чого загинули як українські військовослужбовці, так і мирні мешканці.
«Безпосередньо зараз продовжуються обстріли у самій Авдіївці. Вже є двоє загиблих серед мирних мешканців. Світове співтовариство має відреагувати на те, що відбувається, і сприяти зупиненню агресора! У них немає нічого святого!»- написав глава уряду.