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СпецтемаБлогер: просмотрев российские СМИ, становится понятно, что в Кремле началась паника

Києву дали пораду, як приборкати цинічний план Кремля по Донбасу

Києву дали пораду, як приборкати цинічний план Кремля по Донбасу
Київ зможе зруйнувати плани Кремля щодо узаконення свого вторгнення на Донбас, якщо почне з більшою ініціативою діяти у сфері інформації. Як передає replyua.net, таке переконання в інтерв’ю українським ЗМІ висловила російський опозиційний діяч Ольга Курносова.

«На моє переконання, найголовніше зараз – це ефективність активних дій в інформаційній сфері. Зокрема, я маю на увазі активний вплив на інформаційний простір. Насправді, українська влада могла зробити значно більше у цьому питанні, ніж робить зараз, оскільки в Росії все ще є достатньо людей, незалежних блогерів та активістів, які постійно заявляють про підтримку України. І якщо з ними почати співпрацю, можна багато чого досягнути. Не лише в Європарламенті є група друзів України, в Росії також. Однак з нею ніхто зараз не проводить необхідної роботи», - наголосила вона.

У свій час про наміри Кремля отримати вигоду від загострення військових дій на Донбасі на своїй сторінці в соцмережі написав колишній прес-аташе грузинського посольства в Україні Бачо Корчилава. Нагадаємо також, що 1 лютого проросійські терористи принаймні чотири рази намагалися взяти штурмом позиції сил АТО у Авдіївці. Саме ж місто досі залишається знеструмленим.
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