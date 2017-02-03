Києву дали пораду, як приборкати цинічний план Кремля по Донбасу

Київ зможе зруйнувати плани Кремля щодо узаконення свого вторгнення на Донбас, якщо почне з більшою ініціативою діяти у сфері інформації. Як передає replyua.net, таке переконання в інтерв’ю українським ЗМІ висловила російський опозиційний діяч Ольга Курносова.
«На моє переконання, найголовніше зараз – це ефективність активних дій в інформаційній сфері. Зокрема, я маю на увазі активний вплив на інформаційний простір. Насправді, українська влада могла зробити значно більше у цьому питанні, ніж робить зараз, оскільки в Росії все ще є достатньо людей, незалежних блогерів та активістів, які постійно заявляють про підтримку України. І якщо з ними почати співпрацю, можна багато чого досягнути. Не лише в Європарламенті є група друзів України, в Росії також. Однак з нею ніхто зараз не проводить необхідної роботи», - наголосила вона.
У свій час про наміри Кремля отримати вигоду від загострення військових дій на Донбасі на своїй сторінці в соцмережі написав колишній прес-аташе грузинського посольства в Україні Бачо Корчилава. Нагадаємо також, що 1 лютого проросійські терористи принаймні чотири рази намагалися взяти штурмом позиції сил АТО у Авдіївці. Саме ж місто досі залишається знеструмленим.