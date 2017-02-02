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НАТО просить Україну прискорити прийняття закону про національну безпеку

НАТО просить Україну прискорити прийняття закону про національну безпеку
Представники ЄС та НАТО заявили про бажання побачити процес ухвалення українською владою закону про нацбезпеку, повідомляє replyua.net. Відповідна заява була зроблена керівником представництва Альянсу в Україні Олександром Вінніковим під час його зустрічі зі спікером парламенту Андрієм Парубієм. На переконання Віннікова, Києву необхідно ввести парламентський контроль за проектами національного та оборонного характеру. У зв’язку з цим вкрай важливим є контроль за військовими представниками громадськості.

Крім того, Вінніков додав, що НАТО і надалі планує допомагати Україні, проте для цього Київ повинен якомога швидше впровадити демократичні способи контрою, а ВР має більш пильно контролювати сферу оборони. Також Винник вважає, що пріоритетних завдань цього року є створення програм, які допоможуть співпрацювати у наступному 2018 році. А вже цього місяця очікується представлення досвіду Норвегії в реформуванні галузі оборони.

Голова українського парламенту, у свою чергу, наголосив на важливості створення спеціальної групи, яка б складалася з представників фракцій ВР і яка б здійснювала роботу над покращенням сфери безпеки в Україні.
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