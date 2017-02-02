Сироїд: Україна платить за злочини російських окупантів

На власній сторінці в соцмережі віце-спікер українського парламенту Оксана Сироїд повідомила про прийняте столичним районним судом рішення, яке передбачає виділення з держбюджету 6,7 млн. грн. за будинок в Донецьку, якому було нанесене пошкодження, повідомляє replyua.net. Це означає, наголосила політик, що держава змушена платити за АТО, хоча вона й веде боротьбу з терористами. Оксана Сироїд вважає, що якщо не прийняти рішення про юридичну відповідальність за окупацію, до якої вдалася Росія, Києву доведеться зі своєї кишені оплачувати ті бесчинства, які здійснюють терористи.
«За всі будинки, які були пошкоджені або знищені, за зруйновані заводи та інфраструктуру, за збитий Боїнг MH17, за знущання і вбивства. Нам потрібно усвідомити, що російська сторона не має наміру вдаватися до економії – у підготовці позовів проти України будуть брати участь кращі світлові юристи», - наголосила Сироїд.
Розмірковуючи про можливі варіанти вирішення ситуації, яка наразі складається, Сироід закликала до визнання окупації та визнання Росії відповідальною за ті території, які вона окупувала, а також за завдану шкоду населенню.