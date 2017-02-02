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Порошенко заявив, що Україні не потрібна військова допомога ЄС

Порошенко заявив, що Україні не потрібна військова допомога ЄС
Україна не потребує того, аби країни Заходу надавали їй військову допомогу, а для захисту від російської агресії Києву цілком вистачить власних сил. Про це в інтерв’ю виданню Berliner Morgenpost заявив президент України Петро Порошенко. «Ми не очікуємо на військову допомогу. У нас є своя власна армія і, покладаючись на власні сили, ми будемо відстоювати власну незалежність. Якщо ви мене запитаєте, яку підтримку від ЄС я хотів би отримати перш за все, то моя відповідь буде простою: єдність. Тому що лише завдяки єдиній позиції Європи під керівництвом Німеччини та Франції можна змусити Москву дотримуватися її зобов’язань щодо Мінських домовленостей», - наголосив Порошенко.

Водночас він наголосив, що Київ зі свого боку повністю виконує Мінські домовленості та запевнив, що на сьогодні у Донецької та Луганської областей вже є більше прав на самоуправління. При цьому український лідер звинуватив Росію в невиконані своїх зобов’язань.

Як відомо, в інтерв’ю виданню Петро Порошенко заявив, що особисто він є найбільшим прихильником скасування антиросійських санкцій, проте для цього Москва повинна вивести свої війська з Донбасу.
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