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Експерт назвав причини погіршення стосунків України та Польщі

Експерт назвав причини погіршення стосунків України та Польщі
На думку політичного експерта Тараса Чорновола, причиною для значного погіршення протягом останнього часу українсько-польських стосунків є активна діяльність очільника партії «Право та справедливість» Ярослава Качинського, повідомляє replyua.net. Політолог вважає, що хоча зараз колишній прем’єр-міністр Польщі не грає важливої ролі у офіційній політиці Варшави, нинішній польський президент Анджей Дуду весь час прислухається до заяв Качинського та не хоче, щоб стосунки з ним були зіпсовані.

«Наразі досить чітко можна бачити, як між Києвом та Варшавою псуються стосунки. І, скоріше за все, така тенденція лише матиме продовження. Насправді, партія «Право і справедливість» є нормальною політичною силою, хоча її генеральний секретар, який ні за що не несе відповідальності, переконаний, що має право на керування країною. І в партії, на превеликий жаль, з цим встигли змиритися. Той же польський президент Анджей Дуда, якого для нашої країни є цікавим та хорошим політичним діячем, жодного кроку не може зробити без Качинського», - пояснив експерт.

В той же час експерт не має сумнівів, що на міжнародному рівні Польща і надалі залишатиметься адвокатом України. Не в останню чергу через те, що у обох країн є спільний ворог – президент Росії Володимир Путін, якого у Варшаві вважають причетними до авіакатастрофи літака, яка призвела до загибелі тодішнього польського президента та вищого керівництва цієї країни.
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