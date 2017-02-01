Керівник Мінінфраструктури оприлюднив компромат на Балчуна

Голова Міністерства інфраструктури України Володимир Омелян заявив про намір вже сьогодні подати працівникам правоохоронних органів документи, в яких містяться докази існування корупційних схем в «Укрзалізниці», про що повідомляє replyua.net. За словами чиновника, очолюване ним відомство багато разів передавало на розгляд експертів НАБУ різноманітні документи. При цьому Омелян висловив сподівання, що антикорупційне бюро, зрештою, зможе до кінця довести всі слідчі дії, які почалися ще 2016 року. Також міністр інфраструктури переконаний, що СБУ також завершить відповідні розслідування та відкрито повідомлять громадськість, що їхня робота завершена до кінця.
Володимир Омелян додав, що Мінінфраструктури на постійній основі проводить взаємодію щ представниками правоохоронних структур, і саме туди Омелян приїжджає значно частіше у порівнянні з усіма штатними працівниками. За словами міністра, правоохоронці на постійній основі проводять перевірку встановлених фактів корупції.
«Всі факти, які нами встановлюються в процесі роботи відносно ймовірних зловживань під час здійснення закупівель або, можливо, в ході прийняття того чи іншого рішення, в оперативному режимі передаються правоохоронцям», - сказав Омелян.