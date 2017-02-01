Порошенко визначив головні завдання під час головування України в Радбезі ООН

На своїй сторінці в Twitter український президент Петро Порошенко повідомив про початок головування Києва в Радбезі ООН, передає replyua.net. На його переконання, попереду перед Києвом відповідальний етап в Радбезі ООН у зв’язку з передачею повноважень головування в РБ у лютому. Український лідер наголосив, що з боку Києва використовується кожна можливість для того, аби в ООН відстояти територіальну цілісність української держави у зв’язку з тим, що Росія не припиняє на Донбасі агресивну військову політику.
Напередодні, приймаючи до уваги суттєве загострення військових дій в районі міста Авдіївка, український лідер дав доручення підготувати відповідні матеріали для того, аби винести на розгляд Радбезу ООН ситуацію, яка складається в Авдіївці. При цьому Порошенко зазначив, що Київ очікує на відповідні коментарі та заяви з боку партнерів України на Заході.
Як відомо, вчора проросійські терористи здійснили чергову спробу за допомогою штурму атакувати місця розташування ЗСУ в районі Авдіївки. Бойовики, зокрема, випустили понад вісім десятків ракет із систем «Град». Разом з цим, Петро Порошенко заявив що сили АТО відмінно продовжують відстоювати власні позиції.