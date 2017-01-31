Порошенко провів нараду з силовиками

Президент України Петро Порошенко зустрівся з керівниками силових структур на нараді щодо загострення ситуації в Авдіївці Донецької області. Про це у вівторок, 31-го січня, повідомляє прес-служба Адміністрації президента, передає replyua.net.
«Насамперед хочу вас усіх заспокоїти. Наші захисники з 72 бригади та інших підрозділів чудово справляються з бойовою задачею. Вони не отримували жодного наказу тримати «тишу», тому у них є всі шанси, щоб себе захистити і дати противнику по зубах», - наголосив глава держави. Також у повідомленні відзначається, що у ході наради учасники переговорів розглянули три основних напрямки: безпекову ситуацію в зоні ескалації конфлікту, гуманітарну ситуацію щодо захисту мирного населення Авдіївки та питання про підтримку міжнародного співтовариства та притягнення до відповідальності російських найманців, які продовжують вже тертю добу обстрілювати з забороненого озброєння позиції АТО та мирне населення.
«За останні кілька днів ми побачили, на що здатний російський окупант. У кого після такого ще повернеться язик про скасування антиросійських санкцій?! Проти ЗСУ за 3 доби застосували «Гради», важку артилерію в таких кількостях, як цього не було протягом кількох попередніх місяців разом», - відзначив президент.