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Москаль прокоментував дії активістів, які блокують Донбас

Москаль прокоментував дії активістів, які блокують Донбас
Колишній керівник Луганської ОВЦА Геннадій Москаль, який наразі очолює Закарпатську область, стверджує, що з розумінням ставиться до логіки активістів, котрі почали блокувати торгівлю з частиною Донбасу, яка нині знаходиться під контролем проросійських бойовиків, однак не готовий підтримати методи, до яких вдаються учасники блокади, повідомляє replyua.net. В інтерв’ю виданню «Апостроф» Москаль зазначив, що за часів його керівництва Луганською областю, здійснити зв’язок між регіоном та самопроголошеними республіками можна було лише через російську територію.

«Проте вздовж лінії розмежування не працював жоден КПП. Після цього почалася робота незрозумілих логістичних центрів, на лінії розмежування збудували супермаркети, встановили в Золотому КПП, при тому, що всі знали про цілковите замінування дороги у напрямку Первомайська. Якщо туди ще запустити машини і людей, там також всі підірвуться. Для чого тоді там будувати КПП, коли ніхто там не ходить?» - сказав Москаль.

В той же час, він переконаний, що початок силового блокування потоку товарів та пошкодження залізниці не є найліпшим способом для боротьби. «Мова йде про єдину залізничну гілку, завдяки якій пов’язані окупована та неокупована територія», - пояснив політик.
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