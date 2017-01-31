Нусс: олигархи идут в наступление против президента

Группа Фирташа-Левочкина уже ставит на место нового «президента» Юлию Тимошенко, и ее последние заявления свидетельствуют о том, что олигархи пошли в наступление против Петра Порошенко.
Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Павел Нусс. По словам политического аналитика, также Юлии Владимировне было предоставлено неограниченное время на телеэфирах, и это еще одно доказательство. «Олигархи уже подготовили условия для дестабилизации на политической арене в Украине, и они пошли в наступление против президента. Более подробно об этой ситуации я выскажусь немного позже, когда более внимательно изучу всю информацию, однако сейчас воспользуюсь правом на субъективность», пишет Нусс.
По его словам, многие украинцы уже осведомлены о его критике в адрес Тимошенко и всех ее «выкормышей», и большинство поддерживают его в этом. «Однако есть и будут те, кто готов «мочить» нас, причем делают это разными способами. Перед этими путинистами и перед могуществом их шефини в лице Тимошенко нет никакого страха. Не рассчитывайте на наше молчание», добавил Нусс.