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У ВР розповіли про майбутні проблеми реформи освіти в українських школах

У ВР розповіли про майбутні проблеми реформи освіти в українських школах
В Міносвіти мають намір почати проведення масштабного реформування навчання в школі, однак деякі політики переконані у неминучості низки проблем, повідомляє replyua.net.

За інформацією ЗМІ, МОЗ передбачає появу вже зовсім скоро інтегрованих предметів, наприклад, «Математика», «Історія», «Література» тощо. На переконання представників відомства, це допоможе учням в отриманні базового уявлення про те, що собою являє світ, однак у них відпаде потреба витрачати свій зайвий час на засвоєння інформації, яка їм у подальшому не знадобиться.

Проте такий підхід викликав критику у першого заступника комітету ВР з питань науки і освіти Владислава Співаковського. Він переконаний, що такі важливі предмети, як математику, фізику та біологію вирішили вивести з інваріантної частини планів для навчання учнів в середніх школах. Крім того, депутат згоден з необхідністю приймати необхідні закони та вирішувати, чи потрібно після 9 класу проводити ЗНО та надавати дітям допомогу у виборі їхньої майбутньої професії. Про те, яким чином це все почали робити зараз у МОН, сприятиме лише одному: зниженню рівня освіти. У зв’язку з цим Співаковський вважає, що для виведення країни з застою, необхідно, щоб якість освіти була високою, а вимоги не знижувалися.
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