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У Кабміні назвали «катастрофічну помилку», яку може зробити Захід

У Кабміні назвали «катастрофічну помилку», яку може зробити Захід
У разі прийняття країнами Заходу рішення щодо скасування антиросійських санкцій до того часу, як Кремль повністю виконає всі пункти мінських домовленостей, це призведе до катастрофи. Як повідомляє replyua.net, таку думку в інтерв’ю журналістам озвучила віце-прем’єр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. За її словами, кожні шість місяців, коли питання про продовження антиросійських санкцій виносився на обговорення європейських чиновників, українські представники з великими труднощами переконували своїх колег в Європі не йти на поступки Кремлю, доки Москва не виконає всіх взятих на себе зобов’язань в рамках підписаних в Мінську домовленостей.

«На моє переконання, прийняття країнами Заходу рішення щодо скасування санкцій проти Росії до того часу, поки з її боку не будуть виконані всі умови, через порушення яких ці санкції, власне, були накладені», - зауважила Цинцадзе.

Як відомо, міжнародна спільнота почала застосовувати проти Росії санкції у 2014 року. Підставою для такого рішення стала незаконна анексія Криму та початок інтенсивних військових дій на Донбасі. Окрім ЄС та США, рішення про антиросійські санкції було прийняте керівництвом Канади Японії, Норвегії, Швейцарії, в цілому – 41 країна. Рішенні про введення санкцій проти РФ прийняли в Україні та ПАРЄ.
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