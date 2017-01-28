Тимошенко розповіла про переваги, які отримає Україна після відставки уряду

Керівник парламентської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що тарифи на газ можна знизити до 100 доларів за 1 тисячу кубометрів, однак це можливо лише при умові прийняття законопроектів про закриття офшорів та повної відставки уряду. Про це вона розповіла під час телеефіру на каналі «NewsOne», передає replyua.net.
«Тарифи можна і потрібно знижувати до 100 американських доларів за 1 тисячу кубометрів. Це можна зробити всього за один тиждень, але при умові відставки уряду», - наголосила Тимошенко. Крім того народний депутат зауважила, що при умові закриття офшорних зон та зниженні податків до Пенсійного фонду додатково лише за перший рік надійде до 70 мільярдів гривень.
Крім того вона заявила, що в Україні під час війни проти російського агресора продовжується відмивання коштів, які йдуть на фінансування армії. «Вони купують списане та непридатне в десять разів дорожче і продають це українським військовослужбовцям. І цим займаються наші головнокомандувачі», - наголосила Тимошенко. За словами лідера «Батьківщини», війна для українських командирів – це золота жила, на якій вони збагачуються, будують собі будинки, літають на курорти та купують машини.