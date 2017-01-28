Очільник НАБУ придбав нову KIA Sportage за 800 тис. грн.

На сайті НАПК з’явилася електронна декларація керівника НАБУ Артема Ситника, передає replyua.net. У відповідності до її змісту, головний борець з корупцією України купив новий автомобіль. Зокрема, в е-декларації Ситника міститься інформація про придбання 21 січня автомобілю KIA Sportage, випущеного цього року. Вартість нової іномарки очільника НАБУ складає 802 тисячі 560 грн.
Зазначимо, що минулого року у своїй декларації Артем Ситник зазначив,, що його заробіток склав майже мільйон гривень. У 2016 року керівнику НАБУ вдалося заробити 903,914 тисячі гривень. Крім цього, незалежна професійна діяльність поповнила його бюджет на десять тисяч гривень, а ще дві тисячі гривень він заробив, працюючи в компанії «Компас». Окрім цього, Ситник є власником квартири у місті Бровари Київської області загальною площею 82,6 квадратних метрів. А ще минулого року у своїй декларації Ситник вказав автомобіль марки Hyundai Elantra, який випустили у 2012 році.
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Варто нагадати, що нещодавно керівник МВС Арсен Аваков також заповнив електронні декларації за 2016 рік. Згідно з ними, він є власником туристичної компанії Avitalia srl, яка знаходиться в Італії.