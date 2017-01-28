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Очільник НАБУ придбав нову KIA Sportage за 800 тис. грн.

Очільник НАБУ придбав нову KIA Sportage за 800 тис. грн.
На сайті НАПК з’явилася електронна декларація керівника НАБУ Артема Ситника, передає replyua.net. У відповідності до її змісту, головний борець з корупцією України купив новий автомобіль. Зокрема, в е-декларації Ситника міститься інформація про придбання 21 січня автомобілю KIA Sportage, випущеного цього року. Вартість нової іномарки очільника НАБУ складає 802 тисячі 560 грн.

Зазначимо, що минулого року у своїй декларації Артем Ситник зазначив,, що його заробіток склав майже мільйон гривень. У 2016 року керівнику НАБУ вдалося заробити 903,914 тисячі гривень. Крім цього, незалежна професійна діяльність поповнила його бюджет на десять тисяч гривень, а ще дві тисячі гривень він заробив, працюючи в компанії «Компас». Окрім цього, Ситник є власником квартири у місті Бровари Київської області загальною площею 82,6 квадратних метрів. А ще минулого року у своїй декларації Ситник вказав автомобіль марки Hyundai Elantra, який випустили у 2012 році.
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Варто нагадати, що нещодавно керівник МВС Арсен Аваков також заповнив електронні декларації за 2016 рік. Згідно з ними, він є власником туристичної компанії Avitalia srl, яка знаходиться в Італії.
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