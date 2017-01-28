ЗМІ поширили нові деталі щодо отруєння Кононенка

У своїй статті шеф-редактор видання LB.ua Соня Кошкіна пише, що судячи з інформації, згідно з якою вміст ртуті, який було виявлено в крові нардепа від БПП Ігоря Кононенка у 50 разів перевищує норму, можна з упевненістю стверджувати, що політика отруїли «не випадково», повідомляє replyua.net. Також Кошкіна зазначає, що депутат отруївся ртуттю не в одну мить, накопичення речовини в його організмі відбувалося поступово. У зв’язку з цим журналіст дійшла до висновку, що певні сили зацікавлені у тому, щоб залякати Кононенка, щоб він не зміг на тривалий час виконувати свої обов’язки.
Крім того, Соня Кошкіна не виключає, що підставою для отруєння нардепа могли стати його досить тісні бізнес-зв’язки з президентом Петром Порошенко. «Цілком логічно можна дійти до висновку, що подібним чином хтось захотів передати «привіт» не Ігорю Кононенко, а самому президенту Порошенко», - підкреслила Кошкіна.
У свою чергу, онлайн-видання strana.ua представило на розсуд читачів скріншоти, взяті з закритого листування між членами фракції БПП у ВР. У ньому політики Кононенка пишуть про здивуванням тим, що трапилося та побажали політику швидкого одужання.