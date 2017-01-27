Меру Перемишля знову дозволити відвідувати Україну

СБУ зняла заборону на в’їзд на українську територію міському голові польського міста Перемишль Роберту Хомі. Як передає replyua.net, про це на своїй сторінці в соцмержі повідомила прес-секретар відомства Олена Гитлянська.
За її словами, Київ позитивно поставився до даної мером Перемишля оцінки антиукраїнських демонстрацій в очолюваному ним місті. У зв’язку з цим в СБУ вирішили прийняти відповідне рішення, яким скасовується заборона Роберту Хомі на відвідання України. Окрім цього чиновниця додала, що у відомстві усвідомлюють причетність «третьої» сторони до намагання внести розкол між Польщею та Україною. Гитлянська висловила переконання, що ситуація, що склалася, жодним чином не буде мати негативного впливу на двосторонні стосунки українського та польського народів.
Нагадаємо, що у місті Перемишлі, розташованому на сході Польщі, 10 грудня минулого року відбувся «Марш орленят перемишльських та львівських», під час якого учасники заходу досить гучно вигукували «смерть українцям». Цей лозунг досить чітко можна почути на відео, яке з’явилося в мережі. Після цього СБУ повідомила про заборону меру Перемишля Роберту Хомі відвідувати Україну.