валюта
СпецтемаВ Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України

Меру Перемишля знову дозволити відвідувати Україну

Меру Перемишля знову дозволити відвідувати Україну
СБУ зняла заборону на в’їзд на українську територію міському голові польського міста Перемишль Роберту Хомі. Як передає replyua.net, про це на своїй сторінці в соцмержі повідомила прес-секретар відомства Олена Гитлянська.

За її словами, Київ позитивно поставився до даної мером Перемишля оцінки антиукраїнських демонстрацій в очолюваному ним місті. У зв’язку з цим в СБУ вирішили прийняти відповідне рішення, яким скасовується заборона Роберту Хомі на відвідання України. Окрім цього чиновниця додала, що у відомстві усвідомлюють причетність «третьої» сторони до намагання внести розкол між Польщею та Україною. Гитлянська висловила переконання, що ситуація, що склалася, жодним чином не буде мати негативного впливу на двосторонні стосунки українського та польського народів.

Нагадаємо, що у місті Перемишлі, розташованому на сході Польщі, 10 грудня минулого року відбувся «Марш орленят перемишльських та львівських», під час якого учасники заходу досить гучно вигукували «смерть українцям». Цей лозунг досить чітко можна почути на відео, яке з’явилося в мережі. Після цього СБУ повідомила про заборону меру Перемишля Роберту Хомі відвідувати Україну.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України
Важное за сутки

Последние новости

Соратника Порошенко отравили ртутью в Киеве — СМИ

Тука пояснив, чому ЗСУ не можуть звільнити Донбас

Появились новые подробности смерти главаря «ЛНР» Болотова

Меру Перемишля знову дозволити відвідувати Україну

Эксперты назвали самый лучший хостел в мире

Франция отказалась от любимой «фишки» для туристов в кафе

Один из главных пропагандистов РФ возглавит российскую делегацию в ПАСЕ

У Криму вимагають від України публічно вибачитися за «23 роки порушень прав людини»

Хит YouTube: робот сумел обмануть тест-капчу «Я не робот»

В Украине в 4 раза возрастет размер штрафа за незаконную охоту

Госстат сообщил о росте реальных зарплат украинцев

Барабанщик The Allman Brothers Бутч Тракс застрелился в США

Новый глава МИД Германии: нам нужны партнерские отношения с Россией

У Трампа прокоментували можливість скасування санкцій проти РФ

Первый главарь «ЛНР» Валерий Болотов умер под Москвой

Супрун нашла виновных в инициировании следствия против МОЗ

«Калифорнийская народная республика»: активисты начали сбор подписей

На рахунок МОЗ перерахували 60 млн. гривень, які намагалися незаконно відмити під час будівництва «Охмадиту»

СМИ узнали о позорном побеге Гиви из оккупированного Донецка

Адвокат Януковича не захотів приймати підозру про держзраду

 Новости за день