Чорновіл пояснив причини скасування Тимошенко поїздки на інаугурацію Трампа

На думку колишнього народного депутата а нині політичного експерта Тараса Чорновола, причиною скасування лідером БЮТ Юлією Тимошенко візиту в США для участі в інаугурації Дональда Трампа став зроблений нею ж висновок, що ця поїздка не зможе виправдати її сподівань. Як повідомляє replyua.net, про це Чорновіл розповів в інтерв’ю виданню «Апостроф». Експерт додав, що ті, кому не було надано запрошення на інаугурацію, потрібно було придбати квиток.
«Для мети, яку перед собою ставила Тимошенко, наскільки мені відомо, вона літала для участі у молитовному сніданку, вартість квитка складає 100 тисяч доларів та більше. При цьому ніхто не давав гарантії, що відбудуться певні зустрічі, тому що в цей час зарубіжним гостям приділяють мало уваги», - заявив Тарас Чорновіл. Також він підкреслив, що наразі США не планують переговорів з різними українськими високопосадовцями, оскільки там хочуть зосередитися на внутрішніх проблемах. Більше того, вважає Тарас Чорновіл, Вашингтон ще не визначився зі своєю позицією стосовно України.
Політолог нагадав, що коли президентом США був Барак Обама, люди, котрі були учасниками подібних заходів, була нагода у подальшому проводити зустрічі зі співробітниками президентської адміністрації.