Ляшко побачив безглуздість у "22 Pushup Challenge"

Флешмоб, який покликаний підтримати ветеранів бойових дій, зокрема, ветеранів АТО, 22 Pushup Challenge – безглузда затія, яка ніяким чином не допомагає колишнім учасникам бойових дій. Про це у себе на Фейсбуці розповів нардеп, глава Радикальної партії Олег Ляшко, передає replyua.net.
«Сьогодні чи не кожен відтиснувся від підлоги 22 рази на підтримку воїнів антитерористичної операції і мені кидають виклик. Насправді це все панти, а не допомога нашим сильним та мужнім ветеранам. Мені то не проблема віджатися або навіть поприсідати, хоч тричі по 22 рази», - заявив він. Лідер Радикальної партії переконаний, що воїнам АТО «не потрібні ваші присідання, відтискання або обливання. Їм потрібні реальні якісні засоби, які будуть допомагати їм у бойових діях на Донбасі, допоможуть зберегти собі життя і життя своїх побратимів».
«Саме тут на всю силу має «відтискатися» і президент і ввесь уряд. Це вже я мовчу про Верховну Раду. Людям потрібне гідне обладнання, зброя та зарплати, а не ваші віджимання. А віджимання – то собі залиште. Дівчатам подобаються качки з бабками», - обурився нардеп. Як відомо, до #22PushupChallenge приєдналося декілька українських чиновників, серед яких глава РНБО Олександр Турчинов.