Експерт розповів, чому Києву необхідно мати «план Б» у протидії російській агресії

В інтерв’ю «ВВС-Україна» публіцист Микола Рябчук заявив що окрім військових дій на Донбасі у світової спільноти є вдосталь інших проблем, через що Україна постійна повинна бути готовою до втілення «плану Б», передає replyua.net. На думку експерта, усі свої проблеми Україна вирішує самостійно, та навіть якщо інші країни все ж надають Києву певну підтримку, значною її назвати не можна.
«У більшості випадків Україна завжди залишалася на самоті. Так звана світова спільнота ніколи значною мірою не допомагала нам, проте нам потрібно вміти бути вдячними за те, що у нас є – так, це не казна-що, проте щось-таки ми маємо», - наголосив Рябчук .Він переконаний у необхідності України вест подвійну гру, якщо вона хоче вижити. Експерт закликав українське суспільство не тішити себе ілюзіями і не вважати, що їхня країна є пупом Землі. Підтримка світу та визнання це, звичайно, добре, проте українська влада завжди має бути готовою до втілення «плану Б».
Раніше журналіст Айдер Муждабаєв заявляв, що світова спільнота не надає Україні необхідної підтримки у боротьбі з РФ, адже за умови бажання Заходу насправді вказати Кремлю на його місце, це можна було б зробити протягом чотирьох днів.