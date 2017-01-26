Журналіст розповів про компромат в Москві на українських політиків

В інтерв’ю виданню «Гордон» український журналіст Олександр Мартиненко, який за часів президентства Леоніда Кучми займав посаду прес-секретаря, повідомив про існування компромату серед російського керівництва на української політичних діячів, зокрема тих, хто займає свої посади тривалий час, про що повідомляє replyua.net. За словами Мартиненко, не менше 70% всіх політиків України, прямо чи опосередковано, мають відношення до російської влади.
"На тих, хто займає високі посади в політиці України більше п'яти років, Кремль вже давно має компромат. Разом з цим, є ще одне питання: якою є дія цього компромату на сьогоднішній день та з якою «ефективністю» російська влада може його використовувати? Після справи Гонгадзе планка компромату піднята до того високо, що досягнути її буле вкрай важко. Після цього аудіозаписи Онищенко, якщо взяти наприклад, можуть не викликати шоку та не вплинуть суттєвим чином на ситуацію в Україні», - переконаний Мартиненко. Також він додав, що за нинішніх умов вага компроматів вкрай незначна.
«Мушу визнати, що в Україні до компромату дуже низька чутливість Протягом останніх 15 – 20 років нам довелося дуже багато дізнатися про те, чим живуть наші політики, тому здивувати когось подібними новинами важко», - пояснив Олександр Мартиненко.