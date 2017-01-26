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В МЗС України зробили заяву відносно можливої угоди між Трампом і Путіним

В МЗС України зробили заяву відносно можливої угоди між Трампом і Путіним
В інтерв’ю журналістам Reuters Олена Зеркаль, яка займає посаду заступника голови МЗС України, заявила, що офіційному Києву обв’язково повинні надати право на свою точку зору під час майбутніх переговорів між очільниками США та Росії стосовно можливостей вирішення військового конфлікту на Донбасі, повідомляє replyua.net.

На переконання Зеркаль, Україна неодмінно має стати однією з учасниць цих переговорів, оскільки саме від їх результату буде у подальшому залежати доля держави. При цьому дипломат додала, що перестала довіряти так званим «угодам джентльменів» та зазначила, що з боку Кремля не виконуються взяті зобов’язання. Олена Зеркаль звинуватила РФ у порушенні Будапештської угоди у зв’язку з анексією Криму. На переконання заступника голови МЗС, лише збереження в подальшому політики санкцій може приборкати агресію Путіна.

Як відомо, раніше експерт Олександр Теремко стверджував, що президент США Дональд Трамп після початку своєї діяльності буде основну увагу зосереджувати на внутрішньополітичних питаннях, зокрема підвищенню рівня життя американців. Не в останню чергу республіканець хоче домогтися цього через послаблення позицій Китаю.
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