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Знайдено спосіб вирішити конфлікт між Польщею та Україною

Знайдено спосіб вирішити конфлікт між Польщею та Україною
Дипломатичний конфлікт між Польщею та Україною, який стався на основі заборони на в’їзд міському голові Перемишля Роберту Хомі, розвивається через непослідовну політику української влади. Проте на даний момент ситуацію все ще можна виправити. Про це заявив колишній голова Міністерства закордонних справ Костянтин Грищенко, інформує replyua.net.

«Найголовніше розуміти, що заборона на в’їзд має базуватися на загальноприйнятих нормах та ґрунтуватися на чітких критеріях того, що саме в діях чи словах тої чи іншої людини несе загрозу національним інтересам та національній безпеці держави. Однак Київ приймає подібні рішення, базуючись лише на якомусь одному випадку, який можливо мав інший сенс. Якщо б були якісь чіткі критерії, то владі Польщі можна було б пояснити, в чому саме їхній мер неправий. Ці критерії були б не лише для громадян Польщі, а я для всіх людей у світі. Це б зняло незрозумілість ситуації, оскільки досі ніхто не може сказати чітко, що саме несло загрозу в діях мера Перемишля», - зазначив він.

Також Грищенко зазначив, що через це тепер між Україною та Польщею загострена ситуація, і щоб її вирішити потрібно вести довготривалі напружені переговори. При цьому він назвав і іншу проблему: «небажання української влади будувати тісні взаємовідносини з Польщею на найвищому рівні».
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