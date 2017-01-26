Колишній голова МЗС пояснив, до чого може привести конфлікт Києва та Варшави

В інтерв’ю журналістам колишній керівник МЗС України Костянтин Грищенко прокоментував недавно виниклий польсько-український конфлікт після заборони СБУ в’їзду в Україну мера Перемишля Роберта Хоми, про що повідомляє replyua.net. Політик звинуватив у ситуації, що склалася, владу України, проте додав, що ситуація некритична і може бути виправлена.
Грищенко зазначив, що, перш за все, при прийняті такого рішення Київ мав би користуватися загальноприйнятими нормами та керуватися визначеними критеріями відносно того, чим саме дії мера Перемишля можуть нести загрозу національній безпеці української держави. Проте, продовжив дипломат, у Києві при прийнятті таких рішень весь акцент робиться переважно на ті чи інші ситуативні моменти, а не на правову основу.
«Якби були певні чіткі критерії, то полякам можна було б пояснити, що висловлювання Хоми цілком неприйнятні, і тому напруженість в такому випадку зникла. Проте наразі ніхто так і не пояснив, що саме у діяльності міського голови Перемишля небезпечного та яким чином його слова та заяви потрапляють під таку загрозу. Тому я переконаний, що між Києвом та Варшавою попереду низка досить серйозних дискусій», - наголосив Грищенко.