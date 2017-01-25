Астролог прогнозирует заказное убийство Ляшко в 2017 году

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Прославившийся в соцсетях астролог Влад Росс уже не впервые делает прогнозы на 2017 год для украинских политиков. Примечательно, что практически все эти прогнозы тесно сопряжены со сложностями — некоторым, несмотря на прогресс в карьере, грозят проблемы со здоровьем или даже смерть. Как рассказал в интервью «Обозревателю» Росс, опасность в 2017-м году может подстерегать лидера Радикальной партии Олега Ляшко — эксперт, ссылаясь на положение звёзд, прочит Ляшко заказное убийство.Так, Росс пояснил свои опасения за скандально известного политика: в его годовой карте в доме разрушения и смерти соединяются Плутон и Луна, что можно расценить как угрозу смерти. Росс предполагает, что это может быть заказное убийство, которое будет связано с дальними путешествиями политика. Особо опасным периодом, по мнению астролога, для Ляшко является лето-2017 года.Прогнозирует Росс для Ляшко и сложности в политической карьере: звёзды складываются так, что политик может утратить свою популярность. Также не исключены в 2017-м году и сексуальные скандалы.