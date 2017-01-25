Лещенко: Політика Порошенка – це шлях в нікуди

Нардепа Сергія Лещенка дуже обурює політичний курс чинного українського президента Петра Порошенка, повідомляє replyua.net. На власній сторінці у соцмержі депутат зазначив, що з боку глави держави відкрито ведеться подвійна гра одночасно з набиванням кишень грішми, які були вкрадені у населення. Лещенко підкреслив, що Україна є найбіднішою серед європейських країн, і разом з цим, у ній можна простежити не менше шести рівнів так званої «корупційної контрреволюції».
Одночасно з цим, парламентар оголосив шокуючі дані останніх опитувань соціологів, яке було проведено в останні місяці 2016 року. На думку більшості респондентів, в Україні провалилася боротьба з корупцією, і найгірше те, що чинна влада лише постійно сприяє тому, щоб це явище не було подолано.
Уряд, наголошує Сергій Лещенко, не веде боротьбу зі «звичкою», яка є вкрай шкідливою і водночас, прибутковою, а навпаки, за сприяння президента та його соратників нею «заразився». Погіршує ситуацію також те, що половина президентського терміну Порошенка вже давно минула, проте дані ним обіцянки так ними і залишилися. Раніше Лещенко звинуватив Порошенка у повному контролі над провідними ЗМІ та Міноборони.