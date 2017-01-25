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Конкурс на пост главы Нацполиции высветил неприятный факт

Конкурс на пост главы Нацполиции высветил неприятный факт
Виктор Столбовой, являющийся милицейским полковником в отставке, заявил о неприятном факте, который «высветился» на фоне конкурса на пост главы Национальной полиции Украины. Как заявил Столбовой в беседе с журналистами «Голоса Столицы», ещё до завершения конкурса у него возник вывод о низкой престижности этой должности, ведь украинские специалисты не спешат пытаться попасть на эту работу, несмотря на 100-тысячную зарплату, которую обещает будущему главе НП.

Как передаёт replyua.net со ссылкой на заявление Столбового, у него остались двоякие впечатления от начавшегося процесса отбора будущего руководителя полиции. Изначально на пост претендовали 64 человека, однако уже на первом этапе «отвалилась» треть кандидатов — тест прошли только 43 человека. И хотя, как утверждает нынешний эксперт по вопросам правоохранительных органов, итоги тестов ещё неизвестны, определённый факт уже известен: в следующих этапах конкурса будут участвовать 21 человек.

Столь малое количество претендентов на пост главы Национальной полиции Украины показывает, что высокопрофессиональные правоохранители сегодня не считают эту работу престижной. Не добавляет привлекательности этой высокой должности даже приличная зарплата. Предыдущая глава полиции — Хатия Деканоидзе — покинула пост по собственному желанию.
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