Десятки тисяч українців можуть залишити без субсидій

У минулому році Міністерство фінансів провело масштабну верифікацію серед всіх громадян України, які отримують соціальні виплати. Як повідомляє replyua.net, таким чином влада намагалася зекономити в державному бюджеті 5 мільярдів гривень.
Після проведення певних робіт, у Мінфіні запропонували припинити соціальні виплати більш ніж 1.5 мільйона українцям. Всього, за даними відомства, було перевірено близько 26-ти мільйонів громадян. Але кінцеве рішення будуть приймати саме Міністерство соціальної політики та Пенсійний фонд. За словами керівників фонду, багато рекомендацій Мінфіну виявилися неправильними і такими, які себе не виправдають. Зазначається, що багато тих осіб, які потрапили до так званого «списку на припинення виплат», вже давно не отримують їх. В той самий час там є і люди, які отримують свою соціальну допомогу відповідно до закону, і припинити виплати для них неможливо.
Але при цьому в списку є і такі, які дійсно протягом тривалого часу отримують незаконні виплати, і їх дійсно вдалося відстежити завдяки проведеній верифікації. Як відомо, наприкінці минулого року Мінфін відправив рекомендації на зупинку соціальних виплат для 1.5 мільйоні людей, однак частина з них перевіряються досі.