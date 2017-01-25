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Не все так погано з Трампом: експерт озвучив несподіваний прогноз для України

Не все так погано з Трампом: експерт озвучив несподіваний прогноз для України
Навіть за часів президентства Дональда Трампа відносини України та США будуть, як і раніше, теплими та дружніми, якщо Київ зможе запропонувати Вашингтону співпрацю, яка для обох сторін буде вигідною. Як повідомляє replyua.net, таку точку зору в інтерв’ю українським ЗМІ озвучив експерт з міжнародних питань Максим Ялі. Він, зокрема, переконаний, що грамотна робота, яку почали проводити українські дипломати, вже почала давати позитивні результати у двосторонніх відносинах .

Ялі вважає, що важливим моментом було те, що український президент Петро Порошенко був одним з перших десяти світових лідерів, які привітали з перемогою Трампа, тому це дає певну надію на діалог. Хоча раніше, продовжив експерт, була неприємна тенденція, коли Дональд Трамп відмовився від зустрічі: тоді основною версією називали надмірну зайнятість нового очільника Білого дому.

Але найголовніше зараз для Києва – запропонувати певний порядок денний, який би задовольнив США та зацікавив Дональда Трампа. Як відомо, він заявив, що буде розглядати все, що принесе користь його країні. Тому, зробив висновок Максим Ялі, якщо українська влада зможе виступити з цікавою пропозицією для Білого дому, тоді все буде добре і минуле залишиться минулим.
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