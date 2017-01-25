Сын Луценко подарил родителям примерно 300 тыс. грн.

Сын главы ГПУ Юрия Луценко Александр подарил своим родителям деньги в размере 265 тыс. грн, передает replyua.net. Информация том, что Ирина и Юрий Луценко получили от своего сына такой недешевый подарок, размещена в онлайн-декларациях семьи главного прокурора страны. На сегодняшний день есть сведения, что в электронной декларации Юрия Луценко сказано, что его сын вручил ему подарок в неденежной форме, и его сумма составила 132 тыс. 582 грн. Такая же информация есть в онлайн-декларации Ирины Луценко, нардепа ВР. Ее сын также сделал ей подарок на сумму 132 тыс. 582 грн.
Как известно, не так давно журналисты одной из программ на телевидении сообщили, что источником доходов Александра Луценко является сдача в аренду жилья в Печерском районе Киева. Впрочем, эта информация мгновенно была опровергнута самим генпрокурором.
При этом по информации нардепа ВР Сергея Лещенко, по его инициативе столичное райуправление Нацпролиции в украинской столице начало проводить расследование полученных сведений. Однако пока что ни о каких результатах данной проверки никакой информации не поступало. Сам же руководитель ГПУ на днях в интервью СМИ рассказал, как проходит расследование касаемо дела экс-президента Украины Виктора Януковича.