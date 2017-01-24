В СБУ почалися перевірки висловлювань Віктора Пінчука

На своїй сторінці в соцмережі нардеп Дмитро Ярош опублікував відповідь, отриману від керівника СБУ Василя Грицака після офіційного звернення щодо необхідності перевірки висловлювань відомого олігарха з метою з’ясувати, чи містяться в них певні ознаки посягання на територіальну цілісність України, про що повідомляє replyua.net. Зокрема, в документі повідомляється про призначення «відповідної семантико-текстуальної експертизи» «відносно висловлювань українського громадина Пінчука».
Разом з тим, зазначається, що перевіряти скандального бізнесмена планують в процесі розслідування кримінального провадження одночасно по трьом статтям, які стосуються посягань на територіальну цілісність та недоторканість української держави, причетності до утворення злочинного групування та фінансування тероризму. При цьому Ярош відмовився уточнювати, про які саме висловлювання олігарха йде мова.
У своїй статті для Wall Street Journal Віктор Пінчук зазначив, що для нормалізації відносин з Кремлем українська влада повинна відмовитися від претензій на Крим та погодитися, щоб військовий конфлікт на Донбасі був заморожений. Окрім того, Пінчук запропонував Києву погодитися з деякими болючими компромісами.