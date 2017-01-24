Порошенко зробив Путіну попередження

Україна здатна надати гідну відповідь на кібератаки з боку Російської Федерації. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільного брифінгу з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо в Гельсінкі, передає replyua.net.
«Росія неодноразово здійснювала хакерські атаки проти України і не тільки. Багато фактів мають підтвердження. Так от, українська сторона також має сильний кіберпідрозділ, який здатний нанести серйозні збитки у відповідь», - наголосив глава держави, відповідаючи на запитання кореспондента. Крім того Порошенко зауважив, що Україна – це не єдина ціль російських кібертерористів. «На сьогоднішній день від хакерських атак Кремля неодноразово постраждали як і в Сполучених Штатах, так і в Європі. Тому прийшов час створити новий підрозділ, який буде забезпечувати безпеку у віртуальному просторі», - зауважив він.
Раніше також повідомлялося, що під час візиту до Давосу президент Петро Порошенко наголосив, що відповідальність за міжнародну безпеку лежить на президентові РФ Володимиру Путіну. Також генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг зазначав, що протягом минулого року на мережі Альянсу проводилося в середньому 500 кібератак щомісяця, а це на 60% більше, ніж роками раніше.