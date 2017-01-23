Депутаты отреагировали на проверку уплаты своих налогов ГПУ

Три народных избранника из девяти, чьи налоги в настоящее время проверяются Государственной фискальной службой по поручению Генеральной прокуратуры Украинского государства, отреагировали на происходящее. Как информирует replyua.net, парламентарий Андрей Лозовой в своем аккаунте в «Фейсбуке» сообщил, что «по настоящее время нет публичного заявления ГПУ» по этому поводу. Также он добавил: «Происходит все на фоне догадок и каких-то слухов. По имеющимся у меня данным, это правда, и существуют соответствующие вердикты «справедливого» суда в Печерском районе столицы. Но не страшно. Я вручу всем необходимым ведомствам все бумаги о наследстве за все время и отчуждения имущества родственников».
Еще один депутат, коллега Лозового по политсиле, Сергей Рыбалка на телеканале «112» рассказал, что силовые структуры, таким образом, предпринимают попытки давления на него. Он подчеркнул: «На мой взгляд, это просто следующее старание давить на меня как на депутата-оппозиционера. А давит та же самая правоохранительная сторона, что и всегда ранее открывала уголовные производства против меня, моих родных, возглавляемые мной предприятия…». При этом народный избранник отметил, что «на все поставленные вопросы налоговиков полностью готов дать ответы».
А вот представитель президентской фракции Борислав Розенблат, в своем «Фейсбуке» отметил, что «будет рад ответить на все возникнувшие вопросы следствия и, по возможности, готов даже предоставить все необходимые бумаги».