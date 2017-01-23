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В феврале могут отменить «закон Савченко» - советник Авакова

В феврале могут отменить «закон Савченко» - советник Авакова
Согласно информации члена коллегии МВД и нардепа Антона Геращенко, уже в следующем месяце в стенах украинского парламента может состояться голосование за отмену «закона Савченко», передает replyua.net. По словам депутата, его коллегам предстоит отменить закон, принятие которого было ошибкой. Геращенко считает, что этот закон позволил оказаться на свободе мошенникам и коррупционерам.

Как известно, закон, который разработала нардеп Надежда Савченко, начал действовать 24 декабря 2015 года. Согласно ему, если гражданину был вынесен обвинительный приговор, проведенный один день в СИЗО нужно будет учитывать в качестве двух дней лишения свободы.

Между тем, пользователи соцсетей активно прокомментировали заявление главы Кабмина Владимира Гройсмана о том, что правительство намерено пересмотреть положения «закона Савченко». Премьер-министр заявил, что нескольким тысячам преступников удалось выйти на свободу благодаря данному закону, но они по-прежнему продолжают совершать преступления. Большая часть участников дискуссии считают, что нужно отменить не только закон, но и саму Савченко. Интернет-пользователи считают, что «закон Савченко» нужно было отменить в тот день, когда его принятии. Но есть и другие мнения, в частности, некоторые пользователи соцсетей считают, что СИЗО нужно давно ликвидировать.
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