Дипломат: Киев должен дать Трампу возможность проявить себя

В своем блоге на сайте «15 минут» украинский дипломат Богдан Яременко посоветовал украинской власти дать немного времени как послу Украины в Вашингтоне, так и нанятым лоббистам немного понаблюдать за ходом дальнейших событий в Белом доме. В частности, уверен Яременко, нужно посмотреть кто станет ключевым игроком, каким образом будет осуществляться взаимодействие между ними, а также с новым американским лидером Дональдом Трампом и создать определенный круг контактов, передает replyua.net.
Богдан Яременко считает, что в числе первоочередных интересов официально Вашингтона Украина никогда не числилась, в связи с чем не исключено, что в процессе первого контакта может быть сыграна достаточно неудачная шутка – состоятся встречи, диалог, будут даны определенные обещания или же американские власти выступят с каким-то заявлением, но затем, в связи с влиянием боле важных интересов для американской стороны, США может внести коррективы в свою политику.
Более того, эксперт подчеркнул, что украинская власть должна начинать сотрудничество с новой администрацией США с конкретными результатами, поскольку одних заявлений Киева о постоянной борьбе с коррупцией и проведении реформ, эффект от которых пока малоощутим, очень и очень мало. А Трамп не встречается с теми, кто не даст ему прибыли.