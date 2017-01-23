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Сазонов объяснил, чем мы не хуже Гамбии

Сазонов объяснил, чем мы не хуже Гамбии
Политический обозреватель Кирилл Сазонов сообщает на своей странице в Фейсбуке, чем схожи политическая ситуация, которая сложились сейчас в Гамбии, а также та, которые была два года назад в Украине, - передает replyua.net.

Как ранее сообщала служба ВВС, бывший президент Гамбии Яхья Джамме вынужден был два дня назад покинуть страну в связи с поражением на президентских выборах спустя 22 года непрерывного правления. Несмотря на утерю поддержки населения, Джамме все еще продолжает оспаривать результаты голосования, хотя сейчас сам уже находится в Экваториальной Гвинее. Новый президент станы Барроу, сейчас находится в Сенегале, однако вернется в нее в ближайшее время.

Сазонов пишет: «Новый президент Гамбии Адама Барроу заявил, что государственная казна пуста. Сбежавший накануне «папередник» Джамме прихватил с собой все ценные вещи и одиннадцать миллионов долларов, сел в грузовик и укатил. Ох, пан Барроу, как мы вас понимаем. У нас три года назад такая же картина была - только в один грузовик наш белый Джамме все запихать не смог...».
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