Советник Порошенко озвучил оптимистический прогноз по США и Трампу

Советник главы украинского государства Владимир Горбулин в интервью изданию «Апостроф» озвучил свою точку зрения об отмечающемся сегодня Дне Соборности в Украине, о чем передает replyua.net.
По его утверждению, совершенно необязательным является проведение официальных мероприятий с участием высокопоставленно руководства страны. Сейчас актуальным является начало работы в форматах более частного характера. В частности, Горбулин считает важным организацию круглых столов, однако в Украине в значительной степени накладываются мероприятия. Это, в том числе, актуально для внешнеполитических вопросов, отметил советник Петра Порошенко.
В то же самое время он уверен, что на протяжение последних недель главным событием для Украины была церемония инаугурации нового американского президента Дональда Трампа. Горбулин считает очень важным понимание всех тонкостей американской политической системы, так как это поможет в будущем предугадывать, или же иметь право прибегать к тем или иным крайностям. «Я уверен, что все будет хорошо. США – это монолитная и многонациональная страна, однако она характеризуется очень стойкой политической системой, и ее конституция не терпит изменений. Этой традиции Украине нужно учиться», - считает эксперт.