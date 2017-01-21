Сазонов: украинские дипломаты вновь оказались в неловкой ситуации

Кирилл Сазонов на своей странице в Фейсбуке прокомментировал участие украинских политиков в инаугурации Дональда Трампа, а также ту неловкую ситуацию, в которой оказалась украинская дипломатия в США, во время предвыборной кампании яро поддерживавшая Хиллари Клинтон, - сообщает replyua.net.
Сазонов пишет: «Украина должна доказать Соединенным Штатам Америки свою готовность к партнерству», - заявил посол Украины в США Валерий Чалый. По-моему, лучшим доказательством будет моментальный отзыв посла из США, который слишком явно поддерживал Хиллари Клинтон на выборах». Журналист добавляет: «Но Павел Климкин молчит – то ли потому, что сам выглядел не лучше, то ли слишком занят получением «безвиза».
Как сообщалось ранее, посол Украины в США Валерий Чалый лично присутствовал вчера на инаугурации Трампа. Также кроме него на официальной церемонии вступления в должность президента США Украину представили депутаты Верховной Рады Украины Вилкул и Береза, а также Сергей Кивалов и Михаил Саакашвили.